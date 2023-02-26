Тренер «Ди-Си Юнайтед» Руни: мне нужно заслужить право работать в топ-клубах Европы

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, который в данный момент работает главным тренером американского клуба «Ди-Си Юнайтед», ответил на вопрос, готов ли он возглавить один из европейских клубов.

«На данный момент, думаю, важно не заглядывать слишком далеко вперёд. Мне предстоит выполнить очень важную работу здесь, в «Ди-Си Юнайтед», и я приехал сюда развиваться, набираться опыта, потому что как игрок я выступал на самом высоком уровне.

Как тренер я сначала работал в «Дерби Каунти», а теперь здесь, в «Ди-Си Юнайтед», так что, очевидно, мне нужно заслужить право работать в больших клубах Европы и Англии. Конечно, я хочу однажды иметь возможность сделать это, но сегодня я сосредоточен исключительно на своём нынешнем клубе и надеюсь со временем добиться с ним больших успехов», — приводит слова Руни ESPN US.

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