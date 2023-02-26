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Андрей Ещенко: ожидания от дерби с «Локомотивом», как и всегда, — только победа «Спартака»

Андрей Ещенко: ожидания от дерби с «Локомотивом», как и всегда, — только победа «Спартака»
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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает красно-белых фаворитами в ответной игре Кубка России с «Локомотивом», которая состоится завтра, 27 февраля. В первой встрече сильнее оказались спартаковцы. Единственный гол в той игре на 16-й минуте забил Данил Пруцев.

«Ожидания от завтрашнего дерби, как и всегда, — только победа! Прошлую игру «Спартак» выиграл, ребята молодцы, сделали задел. В завтрашнем матче считаю «Спартак» фаворитом и жду снова победы», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

«Спартак» — действующий обладатель Кубка России. В финале прошлого розыгрыша красно-белые оказались сильнее столичного «Динамо» со счётом 2:1. Единственный гол бело-голубых забил Арсен Захарян, а в составе «Спартака» точными ударами отметились Александр Соболев и Квинси Промес.

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