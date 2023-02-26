«Альмерия» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 23-го тура Ла Лиги

Сегодня, 26 февраля, состоится матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Альмерия» примет «Барселону». Встреча пройдёт на стадионе «Уэгос Медитерранеос». Стартовый свисток главного арбитра встречи Мигеля Анхеля Арьяса прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд:

«Альмерия»: Мартинес, Чуми, Эли, Бабич, Акьем, Робертоне, Сезар, Эгварас, Баптистау, Туре, Суарес.

«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Кристенсен, Гариса, Альба, Кессье, Бускетс, Ф. де Йонг, Гави, Ф. Торрес, Левандовски.

«Барселона» занимает первое место турнирной таблицы Ла Лиги. После ничейного исхода матча между «Реалом» и «Атлетико» (1:1) в 23-м туре сине-гранатовые в случае победы могут оторваться от «сливочных» на 10 очков. «Альмерия» находится в зоне вылета, занимая 18-е место с 22 очками.

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