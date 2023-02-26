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«Сельта» разгромила «Вальядолид» в матче 23-го тура Ла Лиги

«Сельта» разгромила «Вальядолид» в матче 23-го тура Ла Лиги
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Сегодня, 26 февраля, состоялся матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Сельта» принимала «Вальядолид». Встреча прошла на стадионе «Балаидос» в Виго. Стартовый свисток главного арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа прозвучал в 18:30 мск.

Хозяева вышли вперёд на 17-й минуте встречи — отличился швейцарский форвард Харис Сеферович, результативную передачу ему отдал Габриэль Вейга.

Гол Сеферовича

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko

Через 15 минут «Сельта» смогла укрепить своё преимущество — гол на свой счёт записал полузащитник Габриэль Вейга с паса Карлеса Сайоля.

Гол хавбека Вейга

На 64-й минуте Вейга с передачи Хавьера Галана оформил дубль и установил итоговый результат этой встречи — 3:0 в пользу «Сельты». Концовку встречи гости доигрывали в меньшинстве — на 84-й минуте Селим Амалла получил прямую красную карточку и покинул поле.

Вейга оформил дубль

Победа позволила «Сельте» набрать 27 очков и подняться на 13-е место турнирной таблицы, оторвавшись от зоны вылета на пять очков. «Вальядолид» опустился на 16-ю строчку, у команды в активе 24 очка.

Испания - Примера. 23-й тур
26 февраля 2023, воскресенье. 18:15 МСК
Сельта
Виго
Окончен
3 : 0
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Сеферович – 17'   2:0 Вейга – 32'   3:0 Вейга – 64'
Удаления: нет / Амалла – 84'
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