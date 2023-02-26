«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед»: Каземиро открыл счёт на 33-й минуте

В эти минуты в финальном матче Кубка английской лиги встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играют на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. «Манчестер Юнайтед» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 33-й минуте бразильский полузащитник «красных дьяволов» Каземиро головой замкнул подачу Люка Шоу со штрафного — 1:0.

Ранее в полуфинале турнира «Манчестер Юнайтед» дважды обыграл «Ноттингем Форест» — 3:0 и 2:0. «Ньюкасл Юнайтед» в предыдущей стадии оказался сильнее «Саутгемптона» — 1:0 и 2:1.

В текущем сезоне команды встречались в матче 11-го тура английской Премьер-лиги. Игра завершилась вничью — 0:0.