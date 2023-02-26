«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед»: автогол Ботмана увеличил преимущество «дьяволов»

В эти минуты в финальном матче Кубка английской лиги встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играют на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. «Манчестер Юнайтед» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 39-й минуте нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд ворвался в штрафную и пробил над Кариусом. Мяч влетел в ворота после рикошета от защитника «Ньюкасла» Свена Ботмана — 2:0. Ранее отличился Каземиро.
В полуфинале турнира «Манчестер Юнайтед» дважды обыграл «Ноттингем Форест» — 3:0 и 2:0. «Ньюкасл Юнайтед» в предыдущей стадии оказался сильнее «Саутгемптона» — 1:0 и 2:1.
В текущем сезоне команды встречались в матче 11-го тура английской Премьер-лиги. Игра завершилась вничью — 0:0.
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