«Бавария» первой из клубов топ-5 лиг забила 100 голов в текущем сезоне во всех турнирах

«Бавария» стала первой командой среди всех участников сильнейших пяти европейских чемпионатов, которой удалось забить 100 голов во всех турнирах в текущем сезоне, сообщает портал Opta.

В эти минуты мюнхенцы встречаются с берлинским «Унионом» в игре 22-го тура Бундеслиги и ведут к перерыву со счётом 3:0. Юбилейным в сезоне стал мяч Эрика Шупо-Мотинга на 31-й минуте. Если подопечные Юлиана Нагельсмана доведут матч до победы, то догонят «Боруссию» из Дортмунда в турнирной таблице, набрав 46 очков. При таком исходе «Унион» останется на третьей позиции (43).

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «ПСЖ» в Мюнхене. Первая встреча завершилась победой немцев с минимальным счётом.

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