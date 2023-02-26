Непомнящий: первый матч показал, что у «Локомотива» есть шансы пройти «Спартак» в Кубке

Известный тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от ответного матча в Кубке России между «Спартаком» и «Локомотивом». Первая встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых.

«Очевидно, что в ответной встрече «Спартак» будет фаворитом, как и было изначально. Но первый матч показал, что у «Локомотива» есть шансы пройти дальше. Уже видно, что дела у команды налаживаются. Никто из новичков меня не разочаровал. В первой игре все смотрелись довольно неплохо. Из этого можно сделать вывод, что трансферный ход «Локомотива» удался», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

«Спартак» — действующий обладатель Кубка России. В финале прошлого розыгрыша красно-белые оказались сильнее столичного «Динамо» со счётом 2:1. Единственный гол бело-голубых забил Арсен Захарян, а в составе «Спартака» точными ударами отметились Александр Соболев и Квинси Промес.