«Альмерия» — «Барселона»: Туре вывел хозяев вперёд на 25-й минуте

Сегодня, 26 февраля, проходит матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Альмерия» принимает «Барселону». Команды встречаются на стадионе «Уэгос Медитерранеос». Стартовый свисток главного арбитра встречи Мигеля Анхеля Арьяса прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 25-й минуте «Альмерия» убежала в опасную контратаку. Колумбиец Луис Суарес отправил мяч верхом на ход нападающему Эль Билалу Туре, который уверенно реализовал выход один на один, сильно пробив под перекладину — 1:0.

Гол Туре

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«Барселона» занимает первое место турнирной таблицы Ла Лиги. После ничейного исхода матча между «Реалом» и «Атлетико» (1:1) в 23-м туре сине-гранатовые в случае победы могут оторваться от «сливочных» на 10 очков. «Альмерия» находится в зоне вылета, занимая 18-е место с 22 очками.