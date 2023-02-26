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«Монако» пропустил три безответных мяча от «Ниццы». Головин вышел на поле после перерыва

«Монако» пропустил три безответных мяча от «Ниццы». Головин вышел на поле после перерыва
Александр Головин
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«Ницца» обыграла «Монако» в гостевом матче 25-го тура французской Лиги 1. Игра состоялась на стадионе «Луи II». Финальный свисток главного арбитра Бенуа Бастьена зафиксировал победу гостей со счётом 3:0.

На восьмой минуте форвард Теремас Моффи вывел «Ниццу» вперёд после передачи Данте Бонфина. Ещё до перерыва гости довели счёт до разгромного благодаря голам всё того же Моффи, который оформил дубль, и Кефрена Тюрам-Юльена.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин впервые за девять матчей не попал в стартовый состав команды, но вышел на поле после перерыва.

В другом матче игрового дня «Реймс» со счётом 3:0 разгромил «Тулузу».

Франция - Лига 1. 25-й тур
26 февраля 2023, воскресенье. 19:05 МСК
Монако
Монако
Окончен
0 : 3
Ницца
Ницца
0:1 Моффи – 8'   0:2 Моффи – 26'   0:3 Тюрам-Юльен – 43'
Франция - Лига 1. 25-й тур
26 февраля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
3 : 0
Тулуза
Тулуза
1:0 Ито – 4'   2:0 Манетси – 7'   3:0 Абдельхамид – 68'

Центральная игра тура, один из главных матчей всего турнира, состоится сегодня, 26 февраля: «Марсель» на стадионе «Велодром» примет «ПСЖ». Команды занимают две первые строчки в турнирной таблице Лиги 1. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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