«Монако» пропустил три безответных мяча от «Ниццы». Головин вышел на поле после перерыва

«Ницца» обыграла «Монако» в гостевом матче 25-го тура французской Лиги 1. Игра состоялась на стадионе «Луи II». Финальный свисток главного арбитра Бенуа Бастьена зафиксировал победу гостей со счётом 3:0.

На восьмой минуте форвард Теремас Моффи вывел «Ниццу» вперёд после передачи Данте Бонфина. Ещё до перерыва гости довели счёт до разгромного благодаря голам всё того же Моффи, который оформил дубль, и Кефрена Тюрам-Юльена.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин впервые за девять матчей не попал в стартовый состав команды, но вышел на поле после перерыва.

В другом матче игрового дня «Реймс» со счётом 3:0 разгромил «Тулузу».

Центральная игра тура, один из главных матчей всего турнира, состоится сегодня, 26 февраля: «Марсель» на стадионе «Велодром» примет «ПСЖ». Команды занимают две первые строчки в турнирной таблице Лиги 1. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.