Кечинов: «Спартаку» будет очень тяжело в дерби, но они сильнее и должны проходить «Локо»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от ответного матча Кубка России между красно-белыми и «Локомотивом», который состоится завтра, 27 февраля. В первой игре спартаковцы оказались сильнее с минимальным счётом.

«Спартак» — фаворит в завтрашнем дерби. Если вспоминать прошлый их матч, то первый тайм полностью остался за красно-белыми. А вот вторая половина встречи прошла уже по сценарию «Локомотива». Они контролировали игру, забили гол, но им чуть-чуть не повезло. «Локомотив» заметно изменился, стал свежее. Новый тренер и множество новичков дают о себе знать. Хочется сказать, что Дзюба явно усилил эту команду. «Спартаку» завтра будет очень тяжело, но они сильнее и должны проходить в следующую стадию», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.