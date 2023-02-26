Поттер: я недостаточно сделал для «Челси», чтобы иметь столько доверия

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер после поражения своей команды от «Тоттенхэма» (0:2) в 25-м туре английской Премьер-лиги ответил на вопрос, не боится ли он смены настроения владельцев клуба на фоне разочаровывающих результатов синих и последующего увольнения.

«Я прекрасно понимаю смысл подобных вопросов. Хотя результаты у нас такие, какие они есть, я принимаю это. Это часть работы. Перед игрой мы смотрели документальный сериал «Арсенал»: Всё или ничего», и через два года работы тренером Микель Артета был близок к тому, чтобы его уволили, и люди хотели, чтобы он ушёл. Это считалось катастрофой, но теперь всё немного изменилось.

Если вы посмотрите на ситуацию с Юргеном Клоппом в «Ливерпуле», то увидите, что у них тоже нет результатов и некоторые люди хотят, чтобы он ушёл. Такова природа футбола. Я недостаточно сделал в этом клубе, чтобы иметь столько доверия. Я также принимаю это.

Моя работа заключается в том, чтобы не слишком много думать об этом. Я понимаю вопрос и то, откуда он взялся, но я должен попытаться сосредоточиться на том, чтобы продолжать помогать команде и поддерживать игроков. Они хотят добиться большего, хотят побеждать. Но в данный момент мы переживаем ужасный период, и это моя ответственность», — приводит слова Поттера Football.London.

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