Гарри Кейн оценил игру «Тоттенхэма» в победном дерби с «Челси»
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Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн подвёл итоги после матча, в котором его команда в дерби обыграла «Челси» со счётом 2:0. Кейн стал автором одного из голов.
«Это действительно важный результат, «Челси» — это топ-команда, против которой сложно играть. Мы пытаемся, особенно дома в последние несколько лет. Очень важная победа. Мы играли хорошо, выделю наши действия во втором тайме, думаю, мы нажали на педаль и добыли победу», — приводит слова Кейна HITC.
Победа позволила «шпорам» набрать 45 очков, подопечные Антонио Конте занимают четвёртую позицию в турнирной таблице. «Челси», который не может выиграть уже на протяжении шести матчей, занимает десятую позицию, имея в активе 31 очко.
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