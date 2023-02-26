«Ньюкасл» проиграл на стадионе «Уэмбли» девятый матч подряд

Завершился финальный матч Кубка английской лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). «Ньюкасл» потерпел поражение со счётом 0:2. Таким образом, «сороки» проиграли на «Уэмбли» девятый матч подряд. Об этом сообщил статистический портал Opta Sport.
Отмечается, что неудачная серия началась с финала Кубка Англии 1974 года. Она является самой продолжительной серией поражений в истории клуба на этом стадионе.
На 33-й минуте счёт открыл бразильский полузащитник «красных дьяволов» Каземиро. Он головой замкнул подачу Люка Шоу со штрафного с левого фланга. На 39-й минуте нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд ворвался в штрафную «Ньюкасла» и пробил по воротам Лориса Кариуса. Мяч влетел в сетку после рикошета от защитника «Ньюкасла» Свена Ботмана — 2:0.
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