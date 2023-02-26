30-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегорст выиграл первый трофей в карьере

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегорст выиграл первый трофей в карьере. «Красные дьяволы» сегодня, 26 февраля, завоевали Кубок английской лиги, обыграв в главном матче турнира «Ньюкасл» со счётом 2:0.
30-летний игрок сборной Нидерландов выступал за местные «Эммен», «Эраклес» и АЗ, а также за «Вольфсбург», «Бёрнли» и «Бешикташ», а в «Манчестер Юнайтед» переехал в январское трансферное окно.
На 33-й минуте счёт открыл бразильский полузащитник «красных дьяволов» Каземиро. Он головой замкнул подачу Люка Шоу со штрафного с левого фланга. На 39-й минуте нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд ворвался в штрафную «Ньюкасла» и пробил по воротам Лориса Кариуса. Мяч влетел в сетку после рикошета от защитника «Ньюкасла» Свена Ботмана — 2:0.
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок английской лиги в шестой раз.
7 ярких игроков ЧМ-2022, которые перешли в новые клубы
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