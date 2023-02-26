Рой Кин: для «Манчестер Юнайтед» столько лет без трофеев кажутся слишком долгим сроком

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о победе «красных дьяволов» в финале Кубка лиги над «Ньюкаслом» (2:0).

«Посмотрите на реакцию игроков и болельщиков — они отчаянно стремились к успеху. Все разговоры были только о «Ньюкасле» и о том, в каком отчаянии они были. Но эти игроки, тренер… Для «Манчестер Юнайтед» пять, шесть, семь лет без трофеев кажутся слишком долгим сроком.

Они заслуживают этой победы, они были эффективны, забили два хороших гола, но «Ньюкасл» не сдавался и пытался отыграться. Надеюсь, для «Манчестер Юнайтед» это только начало хороших дней.

Следующий шаг для «Ньюкасла» будет самым трудным. Теперь у клуба есть определённые ожидания. Попасть в финал — это нормально, но речь идёт о том, чтобы завоевать трофей, а это очень, очень сложно. Мы видели мучения «Ман Юнайтед» последние несколько лет. Следующий шаг для «Ньюкасла», безусловно, будет самым трудным, но они на правильном пути», — приводит слова Кина Manchester Evening News.

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