«Марсель» — «ПСЖ»: стартовые составы на центральный матч 25-го тура Лиги 1

Сегодня, 26 февраля, состоится матч 25-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся главные претенденты на чемпионский титул. На стадионе «Велодром» «Марсель» примет столичный «ПСЖ». Главный арбитр Клеман Тюрпен даст стартовый свисток в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды огласили стартовые составы.
«Марсель»: Пау Лопес, Бейи, Балерди, Колашинац, Тавареш, Верету, Гендузи, Малиновский, Ронжье, Санчес, Ундер.
«ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Кимпембе, Рамос, Маркиньос, Мулере, Верратти, Витинья, Руис, Мбаппе, Месси.
В активе парижан 57 очков, они возглавляют турнирную таблицу Лиги 1. В прошлом туре команда Кристофа Галтье одержала непростую победу над «Лиллем» со счётом 4:3. Победным стал гол Лионеля Месси со штрафного на 90+5-й минуте. «Марсель» (50), занимающий вторую позицию в таблице, в прошлом туре одержал волевую победу над «Тулузой» (3:2).
- 26 февраля 2023
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