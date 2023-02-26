В «Локомотиве» опровергли информацию о возможной покупке «Велеса»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал информацию, что клуб заинтересован в покупке «Велеса», который выступает в Мелбет Первой лиге.

«Прочитал на нескольких новостных ресурсах информацию о том, что мы ведём переговоры о приобретении клуба «Велес». Никаких переговоров мы не ведём. Клуб работает сейчас над решением текущих задач», — приводит слова Нагорных «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что руководство «Локомотива» ведёт переговоры о покупке «Велеса».

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков после 17 матчей. «Велес» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы Первой лиги, заработав 20 очков в 20 играх.