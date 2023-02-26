Тен Хаг — о победе «МЮ» в Кубке лиги: мы продолжаем возвращать клуб на путь к трофеям

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился эмоциями от победы своих подопечных над «Ньюкаслом» (2:0) в финале Кубка английской лиги.

«Этим вечером у игроков был правильный настрой. Это был очень хороший, энергичный настрой. Они действовали как команда и боролись, выкладывались на полную. Мы не показывали лучший футбол на протяжении всех 90 минут, но он был эффективным.

Самое главное — мы должны были выиграть первый трофей. Мы получим от этого много вдохновения, но также это добавит больше уверенности в том, что мы можем это делать. Мы всё ещё продолжаем возвращать «Манчестер Юнайтед» туда, где эта команда должна быть, — на путь к завоеванию трофеев, и теперь мы стали обладателем первого из них», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом