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«Исторический день». Тренер «Альмерии» Руби — о победе над «Барселоной»

«Исторический день». Тренер «Альмерии» Руби — о победе над «Барселоной»
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Главный тренер «Альмерии» Хоан Руби прокомментировал победу своей команды над «Барселоной» со счётом 1:0 в матче 23-го тура испанской Ла Лиги.

«Это был исторический день. Я поздравляю своих футболистов и болельщиков. Мы запомним этот день надолго. Этот матч в очередной раз показывает, что в футболе за чёрной полосой всегда следует белая.

В самом конце матча, когда их игра стала строиться только на кроссах в штрафную, мы очень хорошо себя проявили. Мы не испытали слишком много трудностей. Я больше волновался только в тех случаях, когда их игроки получали мяч между линиями», — приводит слова Руби издание Marca.

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