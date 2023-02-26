«Исторический день». Тренер «Альмерии» Руби — о победе над «Барселоной»
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Главный тренер «Альмерии» Хоан Руби прокомментировал победу своей команды над «Барселоной» со счётом 1:0 в матче 23-го тура испанской Ла Лиги.
«Это был исторический день. Я поздравляю своих футболистов и болельщиков. Мы запомним этот день надолго. Этот матч в очередной раз показывает, что в футболе за чёрной полосой всегда следует белая.
В самом конце матча, когда их игра стала строиться только на кроссах в штрафную, мы очень хорошо себя проявили. Мы не испытали слишком много трудностей. Я больше волновался только в тех случаях, когда их игроки получали мяч между линиями», — приводит слова Руби издание Marca.
Гол «Альмерии» в ворота «Барселоны»
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko
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