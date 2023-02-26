Мелкадзе: когда были маленькими, мечтали о гимне европейской Лиги чемпионов, не азиатской

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«Уровень в Европе лучше. Но, если так сложатся обстоятельства, что надо будет менять конфедерацию, значит, будем играть в Азии. А что делать?

Подождать, потому что нельзя будет сразу вернуться назад? Тогда стоит подождать чуть-чуть.

Могу ли представить «Сочи» в азиатской Лиге чемпионов? Да, но, когда все были маленькими, мечтали о гимне европейской Лиги чемпионов, а не азиатской», — приводит слова Георгия Мелкадзе «РБ Спорт».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.