Владимир Эштреков: в матче со «Спартаком» надеюсь на положительный для «Локомотива» исход

Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков поделился ожиданиями от ответной встречи «Спартака» и железнодорожников в Кубке России. В первой игре сильнее были красно-белые – 1:0.

«Насколько большие шансы, что «Локомотив» сможет перевернуть ход противостояния и отыграться? Счёт первого матча позволяет это сделать. Всё будет в руках железнодорожников. Нужно только воспользоваться своими моментами. Уверен, настрой у ребят будет хороший, всё-таки второй тайм по содержанию получился достойным. Игроки «Локомотива» неплохо выглядели. Это позитивный момент. Уверен, Галактионов проанализировал первый матч и увидел, чего не хватило его команде в первом тайме.

Жду ли от Дзюбы гола в ответной игре? От него всегда ждёшь забитых мячей. Самое главное, чтобы он оправдал все надежды болельщиков. Удивило ли, что Дзюба так хорошо готов, что его хватило на всю игру? Значит, он не терял времени даром, когда был без клуба. Тренировался, готовился, держал себя в тонусе. Десять дней с командой – это не так много. Но эта ситуация показала, что Артём – профессионал.

Что понравилось в игре «Локомотива» в первом матче? Первый тайм не понравился. Он не был хорошим для железнодорожников, в отличие от второй половины встречи. Теперь главное – поймать баланс для того, чтобы добиться успеха. Уверен, ребята приложит все усилия, чтобы получить результат.

«Спартак» сейчас выглядит хорошо, что показал предсезонный Зимний кубок РПЛ, который команда выиграла. Так что соперник у «Локомотива» интересный, и я надеюсь на содержательную ответную встречу.

Удивило ли, что Абаскаль выпустил с «Локомотивом» только россиян? Нельзя делить команду на легионеров и русских. Есть состав, где-то 25 человек, и есть готовность каждого футболиста к предстоящему матчу. Это знает только тренерский штаб. Не играет роли, какой национальности футболист. Здесь главное — готовность.

И «Локомотив», и «Спартак» функционально выглядели хорошо. По движению, по борьбе, по содержанию мне оба соперника понравились, тем более если учитывать, что это только первая игра весеннего отрезка. Надеюсь на положительный результат для «Локомотива», — приводит слова Эштрекова «Евро-Футбол.Ру».