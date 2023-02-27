Главный тренер «Марселя»: Мбаппе просто игрок с другой планеты

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор прокомментировал поражение команды в матче 25-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ» (0:3), а также выделил игру нападающего Килиана Мбаппе, который оформил дубль в этой встрече.

«У Мбаппе было много места, потому что он просто игрок с другой планеты. Помимо очевидной мотивации «ПСЖ», я видел, что игроки соперника очень сосредоточены, они много бегали, чего я давно не видел. Всем тяжело, когда игроки соперника так хороши и в такой форме», — приводит слова Тюдора Lequipe.

После 25 туров «Марсель» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, записав в свой актив 52 очка. От лидирующего «ПСЖ» команда отстаёт на 8 очков.

В следующем туре «Марсель» сыграет с «Ренном». Матч состоится 5 марта.

Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ»