Мелкадзе: мне нравится, как играет Смолов. У него есть что подсмотреть
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал, что ему нравится игра форварда «Динамо» Фёдора Смолова.
«Есть ли в РПЛ нападающий, у которого могу что-то подсмотреть? Лично мне нравится, как играет Смолов. У него есть что подсмотреть, например, в плане тонкости и обработки мяча в штрафной площади. Знал, что меня сравнивают с Игуаином? Да, слышал. Видел парочку мемов. Это неплохой нападающий. До его уровня мне ещё расти и расти», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне чемпионата Росси Мелкадзе принял участие в 14 матчах, в которых записал в свой актив 5 голов и результативную передачу.
Смолов, в свою очередь, провёл за «Динамо» 15 матчей в РПЛ, в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.
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