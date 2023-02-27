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Малафеев: брошенный банан в Вендела – это средневековье, полный идиотизм

Малафеев: брошенный банан в Вендела – это средневековье, полный идиотизм
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Бывший вратарь Вячеслав Малафеев высказался об инциденте с брошенным в сторону полузащитника Вендела бананом на матче Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» (0:3).

«Что касаемо брошенного банана – это средневековье, я этого не понимаю. Полный идиотизм. Этому не место ни на стадионе, ни в нашем обществе. Для всех адекватных людей это неприемлемо», — приводит слова Малафеева Metaratings.

Инцидент произошёл в самой концовке встречи Кубка России на стадионе «Труд» в Ульяновске. На 90+1-й минуте, когда Вендел шёл на замену, в его сторону прилетел банан. При этом, по данным источников, у мужчины, бросившего фрукт, не было атрибутики, поэтому пока неизвестно, за какую именно команду он болел.

В Российском футбольном союзе позднее также сообщили, что Контрольно-дисциплинарная комиссия организации рассмотрит данный инцидент.

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