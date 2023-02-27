Лазар Ранджелович объяснил свой переход в «Урал»

Сербский вингер «Урала» Лазар Ранджелович рассказал о своём переходе в команду.
«Именно Гончаренко настоял на моём переходе? Да, мы созванивались. Когда тренер обращается к тебе напрямую перед трансфером, это что-то особенное. Придаёт уверенности. После той беседы долго я не думал и поехал в Россию.
В худшую на тот моменту команду РПЛ? Да, все предупреждали меня. Пойми, я мог остаться в «Олимпиакосе». Но я захотел что-то поменять. Сам не знаю, почему. Наверное, просто хотел играть больше. Я уходил в аренду в Испанию и даже после неё получал время, но мне не казалось, что это продлится долго.
Конечно, выбор в пользу «Урала» был риском. Но, во-первых, я понимал, что здесь будет больше практики. Во-вторых, слышал позитивное об РПЛ от поигравших здесь. Например, от Янна М'Вила и Хван Им Бома из «Олимпиакоса». Они сделали мою уверенность в России 200-процентной. В-третьих, мне рекомендовали Гончаренко, рассказали о его работе в ЦСКА и «Краснодаре», – приводит слова Ранджеловича Sport24.
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