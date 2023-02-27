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Канчельскис поделился эмоциями после победы «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги

Канчельскис поделился эмоциями после победы «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги
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Экс-полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о победе своего бывшего клуба в финале Кубка английской лиги над «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 2:0.

«Со времён Жозе Моуринью мы долго ждали трофея. Молодцы. Эта победа нужна была в психологическом плане, для болельщиков тоже очень хорошо. Тренерскому штабу и футболистам она придаст уверенности.

Работа Эрика тен Хага? Пока не надо делать выводы до конца сезона. Но какие сделаем, если команда не займёт первое место? Только после первого места в АПЛ можем сравнить, хороший тен Хаг тренер или нет. В данной ситуации, команда играет здорово, но результат – это самое важное для нас», – приводит слова Канчельскиса Metaratings.

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