Канчельскис поделился эмоциями после победы «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги
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Экс-полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о победе своего бывшего клуба в финале Кубка английской лиги над «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 2:0.
«Со времён Жозе Моуринью мы долго ждали трофея. Молодцы. Эта победа нужна была в психологическом плане, для болельщиков тоже очень хорошо. Тренерскому штабу и футболистам она придаст уверенности.
Работа Эрика тен Хага? Пока не надо делать выводы до конца сезона. Но какие сделаем, если команда не займёт первое место? Только после первого места в АПЛ можем сравнить, хороший тен Хаг тренер или нет. В данной ситуации, команда играет здорово, но результат – это самое важное для нас», – приводит слова Канчельскиса Metaratings.
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