Игнатьев: у игроков России не будет проблем с мотивацией в матче с Ираном

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о предстоящем товарищеском матчем между национальной команды России и сборной Ирана.
«У игроков не будет проблем с мотивацией в этом матче. Это профессиональные футболисты, играющие на регулярной основе в чемпионате России. Им сложнее себя мотивировать в матчах с командами уровня «Уфы». И их же не придётся будить на подвиги в матче с условным «Спартаком» или «Динамо».
Многие играют в футбол, но мало кто попадает в сборную. Поэтому в плане недостатка мотивации либо этот человек не имеет права играть за сборную, либо есть какие-то обстоятельства, которые не позволяют ему проявить себя в полной мере в какой бы то ни было игре.
Хочется верить, что игроки сейчас так же ценят вызов в сборную, как и раньше. Ведь ради этого люди и играют. Потому что любят то, что делают. Да, конечно, есть и те, кто занимается этим только из-за денег.
Наша сборная сейчас ничем выгодно не отличается от других сборных. Мы видели, как Иран играл на ЧМ. Мы же играли со сборной Узбекистана. Ну и что? Были на порядок сильнее?
Я бы не сказал, что Иран – фаворит. В этом матче есть две приблизительно равные команды. Вспомните матч «Зенита» с командой из Ирана. Было там какое-то преимущество? А играли со вторым составом. Сегодняшний футбол у нас такого калибра, что все соперники хороши, и к ним нужно готовиться», – приводит слова Игнатьева Metaratings.
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