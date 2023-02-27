«Дзюба — голевая машина. И назову Шатова». Ранджелович назвал лучшего футболиста России
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Сербский вингер «Урала» Лазар Ранджелович назвал лучших, на его взгляд, сербских и российских футболистов.
«Лучший сербский футболист прямо сейчас? Митрович уже столько лет преуспевает в Англии. Влахович проявляет себя в топ-клубе, Милинкович-Савич тоже заметен в Серии А.
Лучший русский футболист? Дзюба. Да, по-прежнему. Тоже голевая машина, как Митрович. И давайте ещё Шатова назову!» — приводит слова Ранджеловича Sport24.
Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. Текущий сезон нападающий начинал в турецком «Адана Демирспор», однако в ноябре 2022 года расторг контракт с клубом. Матч со «Спартаком», воспитанником которого Дзюба является, стал для футболиста первым после возвращения в Россию.
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