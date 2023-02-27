«Прошу прощения у болельщиков». Лаутаро Мартинес — после поражения «Интера» от «Болоньи»

Аргентинский нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес попросил прощения у болельщиков «нерадзурри» после поражения от «Болоньи» в матче итальянской Серии A (0:1).
«Нам нужно срочно прийти в себя, поднять головы и продолжать крутить педали всем вместе. Прошу прощения у болельщиков. Но то, что я должен сказать товарищам по команде, останется между нами.
Мы ничего не добьёмся, если будем выступать таким образом. Мы должны немедленно измениться, стать более последовательными. В Лиге чемпионов мы играли отлично, но потом случается это.
Я прошу прощения за нашу игру. «Болонья» смотрелась лучше нас. Это должно стать для нас предупреждением. Поле было плохим для обеих команд, погода была плохой и для «Болоньи». Я извиняюсь перед всеми болельщиками и теми, кто всегда поддерживает нас. Я всегда стараюсь выкладываться на 100%, но гол может случиться, а может и нет», — приводит слова Мартинеса Sky Sport Italia.
Проиграв «Болонье», «Интер» отстал от лидирующего в Серии A «Наполи» на 18 очков, занимая вторую строчку в турнирной таблице.
Генрих Мхитарян и Рауль Белланова встретились с болельщиками
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