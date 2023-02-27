Ранджелович: Гончаренко — большой профессионал. Рады, что он тренер «Урала»

Футболист «Урала» Лазар Ранджелович поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера команды Виктора Гончаренко. 25-летний сербский игрок назвал Гончаренко большим профессионалом и рассказал, как тренер мотивирует футболистов екатеринбургской команды.

«Большой профессионал. Часто ходит с планшетом или ноутбуком и показывает, что нужно исправлять, улучшать.

У Гончаренко надо выкладываться максимально, насколько это возможно. На каждой игре отрабатывать на все 100%. Гончаренко повторяет: если выложимся на 99%, то этот самый один процент может всё разрушить.

У него большой опыт. Мы рады, что теперь он наш тренер, у него со всеми игроками хорошие отношения», — приводит слова Ранджеловича Sport24.