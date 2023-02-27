Следственный комитет расследует снятие российского флага в Турции футболистом с Украины

Следственный комитет России расследует инцидент, произошедший накануне в Турции. Украинский футболист Алексей Дитятьев снял флаг России с флагштока в турецком отеле, смял его и бросил на землю, сопровождая всё это негативными комментариями и угрозами в адрес РФ. Ведомство намерено расследовать произошедшее как факт надругательства над государственным флагом.

«В СМИ сообщается о том, что спортсмен с Украины спустил российский флаг с флагштока, расположенного рядом с отелем в Турции, где проходят сборы команды, и, скомкав его, засунул под трибуну. Данные действия были сняты на видео, распространены в сети Интернет. Футболист сопроводил этот ролик негативными комментариями в адрес России.

Глава Следственного комитета России поручил следователям ведомства расследовать данный факт, запросив необходимую информацию в Министерстве иностранных дел России», — сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Новость по теме Источник: российские и украинские футболисты устроили массовую драку в Турции

Драка российских и украинских футболистов в Турции. Видео:

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