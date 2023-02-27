Валерий Карпин рассказал о шансах Артёма Дзюбы вернуться в сборную России

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин оценил возвращение в российский чемпионат нападающего Артёма Дзюбы, подписавшего контракт с московским «Локомотивом», и заявил, что форвард сможет рассчитывать на вызов в национальную команду, если будет показывать соответствующий уровень игры.
«Хорошо ли для российского футбола возвращение Дзюбы? Конечно, хорошо.
Может ли он в будущем получить вызов в сборную России? Если у нас будут официальные матчи, любой игрок вне зависимости от возраста, если он устраивает тренерский штаб и своей игрой доказывает свой уровень, может рассчитывать на вызов в сборную», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
34-летний Дзюба ни разу не прибывал в расположение сборной России при Карпине. По слухам, между специалистом и нападающим существует конфликт.
- 27 февраля 2023
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