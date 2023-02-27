Бразильская супермодель Адриана Лима назначена глобальным послом болельщиков ФИФА

Бразильская супермодель, актриса и бизнес-леди Адриана Лима назначена глобальным послом болельщиков ФИФА. Девушка будет разрабатывать, продвигать и участвовать в глобальных инициативах с участием болельщиков со всего мира. Более подробная информация о её должностных обязанностях будет представлена позже.
Фото: Фото из соцсетей Адрианы Лимы
Назначение бразильской модели на должность посла болельщиков прокомментировал президент ФИФА Джанни Инфантино.
«Когда вы встречаетесь с Адрианой, вы сразу же чувствуете её теплоту, доброту и то, насколько она открыта и увлечена футболом. Она живёт и дышит нашей игрой. Именно поэтому она может стать отличным связующим звеном между ФИФА и болельщиками по всему миру», — приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА.
- 27 февраля 2023
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