Бразильская супермодель Адриана Лима назначена глобальным послом болельщиков ФИФА

Бразильская супермодель, актриса и бизнес-леди Адриана Лима назначена глобальным послом болельщиков ФИФА. Девушка будет разрабатывать, продвигать и участвовать в глобальных инициативах с участием болельщиков со всего мира. Более подробная информация о её должностных обязанностях будет представлена позже.

Фото: Фото из соцсетей Адрианы Лимы

Назначение бразильской модели на должность посла болельщиков прокомментировал президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Когда вы встречаетесь с Адрианой, вы сразу же чувствуете её теплоту, доброту и то, насколько она открыта и увлечена футболом. Она живёт и дышит нашей игрой. Именно поэтому она может стать отличным связующим звеном между ФИФА и болельщиками по всему миру», — приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА.