Джефф Монсон отреагировал на предоставление гражданства РФ Малкому и Клаудиньо

Бывший боец ММА Джефф Монсон отреагировал на новость о том, что бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство. Отметим, что сам Монсон также является гражданином РФ, а недавно он ещё и отказался от гражданства США.
«Поддерживаю Малкома и Клаудиньо. У любого должен быть свободный выбор гражданства вне зависимости от страны, в которой они живут», — приводит слова Джеффа Монсона «Спорт-экспресс».
Напомним, 24 февраля 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства 38 лицам, в число которых вошли и бразильские футболисты«Зенита» Малком и Клаудиньо.
25-летний Малком защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а Клаудиньо присоединился к команде с берегов Невы в 2021 году. Оба футболиста выступали за сборную Бразилии на Олимпийских играх 2021 года.
- 27 февраля 2023
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