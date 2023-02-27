Футболист «Урала»: вообще легко бы смог прожить на 25 тысяч рублей в месяц. Сто процентов!

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Андрей Егорычев заявил, что с лёгкостью смог бы прожить с зарплатой 25 тысяч рублей в месяц, если бы у него было жильё и питание.
«В «Носте» платили 20-25 тысяч рублей в месяц. Плюс были хорошие премиальные: по 10 тысяч за победу. Для меня это считалось очень много! Потому что детей ещё не было, а я жил на базе в Новотроицке с трёхразовым питанием. То есть основные расходы — питание и жильё — были закрыты. На что мне тратить? Ну, купить продукты в магазине, одежду, бутсы. Оплатить подписки.
Смог бы прожить на эти деньги сейчас? Если задача — просто прожить, то, конечно, смог бы. Сто процентов! Но если нужно оплатить какие-то курсы, занятия с психологом, нутрициолога, бутсы обновить, которые стоят под 20 тысяч, — тогда не хватит. Определяющий фактор — жильё и питание. Если это есть, то ограничиться 25-30 тысячами в месяц — вообще легко», — приводит слова Егорычева «Спорт-экспресс».
30-летний Егорычев защищает цвета «Урала» с 2018 года, ранее он играл за «Носту».
- 27 февраля 2023
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