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Ранджелович: в «Урале» чувствую себя как дома

Ранджелович: в «Урале» чувствую себя как дома
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Сербский нападающий «Урала» Лазар Ранджелович отреагировал на признание его лучшим игроком клуба по итогам первой части сезона-2022/2023. Также футболист заявил, что чувствует себя в екатеринбургском клубе как дома и планирует продолжать работать на благо команды.

«В первую очередь я хотел бы поблагодарить болельщиков и всех людей в клубе. Мне очень приятно, что меня признали лучшим в первой половине сезона. В «Урале» я чувствую себя как дома, хочу продолжить упорно работать на благо клуба, как и делал всё это время.

Во второй части сезона мы, несомненно, продолжим в том же духе, даже постараемся быть ещё лучше, чтобы порадовать болельщиков. Надеюсь, мы сможем одержать много побед», — приводит Ранджеловича Sport24.

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Теги Футбол РПЛ ФК Урал Sport24 •••

Заглавное фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Источник: Sport24

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