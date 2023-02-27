Ранджелович: в «Урале» чувствую себя как дома
Поделиться
Сербский нападающий «Урала» Лазар Ранджелович отреагировал на признание его лучшим игроком клуба по итогам первой части сезона-2022/2023. Также футболист заявил, что чувствует себя в екатеринбургском клубе как дома и планирует продолжать работать на благо команды.
«В первую очередь я хотел бы поблагодарить болельщиков и всех людей в клубе. Мне очень приятно, что меня признали лучшим в первой половине сезона. В «Урале» я чувствую себя как дома, хочу продолжить упорно работать на благо клуба, как и делал всё это время.
Во второй части сезона мы, несомненно, продолжим в том же духе, даже постараемся быть ещё лучше, чтобы порадовать болельщиков. Надеюсь, мы сможем одержать много побед», — приводит Ранджеловича Sport24.
Комментарии
- 27 февраля 2023
-
12:58
-
12:47
-
12:45
-
12:34
-
12:32
-
12:29
-
12:15
-
12:14
-
12:09
-
11:56
-
11:52
-
11:40
-
11:32
-
11:27
-
11:17
-
11:12
-
11:01
-
10:59
-
10:44
-
10:42
-
10:33
-
10:24
-
10:23
-
10:19
-
10:10
-
10:04
-
10:01
-
09:52
-
09:36
-
09:30
-
09:29
-
09:21
-
09:14
-
09:09
-
09:06
Партнерский контент