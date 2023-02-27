«Теперь я узнаю своих игроков». Пиоли — о победе «Милана» над «Аталантой»
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвёл итоги победного матча с «Аталантой» (2:0) в 24-м туре чемпионата Италии.
«Мы провели отличный матч, сыграли так, как нужно, и теперь я узнаю своих футболистов. Нам было необходимо ощутить стабильность, ведь мы ещё не выигрывали четыре игры подряд. Понимали, как трудно играть с «Аталантой».
«Милан» работал как команда, играл интенсивно и контролировал мяч», — приводит слова Пиоли DAZN.
«Милан» в 24 матчах набрал 47 очков и занимает в турнирной таблице третье место. Столько же у идущего вторым «Интера». Лидером соревнований является «Наполи», набравший 65 очков. Отметим, что «Милан» является действующим чемпионом Италии.
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана». Видеоролик:
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