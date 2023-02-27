«Спартак» — «Локомотив»: во сколько матч 1/4 финала Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 27 февраля, состоится ответный матч 1/4 финала Кубка России сезона-2022/2023 «Спартак» — «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра — в 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартака» и «Локомотива». В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов и Игорь Демешко. Резервный рефери – Евгений Турбин. За VAR будет отвечать Василий Казарцев, а помогут ему Дмитрий Мосякин и Роман Сафьян.

Напомним, первый матч команд, проходивший на домашнем стадионе «Локомотива», завершился минимальной победой «Спартака» (1:0).