Экс-тренер «Барселоны» Руби — о судьях: все клубы пытаются к ним приблизиться

Наставник «Альмерии» Хоан Руби, ранее работавший помощником Херардо Мартино в «Барселоне», высказался о судейском скандале, в который попал каталонский клуб. Сине-гранатовых обвиняют в подкупе бывшего руководителя судейского корпуса. Считается, что таким образом «Барселона» влияла на судей.

«Отчёты от судей, которые покупала «Барселона»? До меня подобное не доходило. Не будем заниматься демагогией, все пытаются вызвать у арбитров благосклонное отношение к своей команде, а кто говорит, что нет… Всё хотят быть к ним ближе», — приводит слова Руби Marca.

Руби работал в «Барселоне» в сезоне-2013/2014.

Видеообзор. «Альмерия» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 23-й тур:

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