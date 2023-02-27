КДК получил рапорт по матчу «Волга» — «Зенит». В протоколе указан инцидент с бананом
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК) Артур Григорьянц сообщил, что в организации получили рапорт по матчу четвертьфинала Пути регионов Кубка России между ульяновской «Волгой» и санкт-петербургским «Зенитом», отметив, что в нём в том числе указан инцидент с брошенным в игрока сине-бело-голубых Вендела бананом.
«КДК РФС получил рапорт комиссара по матчу «Волга» — «Зенит». Сейчас комитет изучает все материалы по данному рапорту, поскольку там есть ряд вопросов, указанных комиссаром матча по дисциплинарным нарушениям — в том числе и по инциденту с бросанием банана на поле. Дата и время заседания будут объявлены дополнительно», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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