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Игрок «Севильи» Фернандо в грубой форме оскорбил ассистента и главного судью матча

Главный арбитр матча 23-го тура чемпионата Испании между «Севильей» и «Осасуной» (2:3) Хуан Луис Пулидо Сантана объяснил, почему показал красную карточку полузащитнику домашней команды Фернандо, находившемуся на скамейке запасных.

«Фернандо был удалён за обращение к моему помощнику судьи: «ублюдок, ублюдок, сукин сын, тупица». Его пытались удерживать одноклубники, но он успел произнести следующее в мой адрес: «сукин сын, ты сукин сын», — приводит слова Сантаны из послематчевого рапорта Marca.

В ближайшее время Фернандо вынесут наказание, но с большой долей вероятности дисквалификация не ограничится одним матчем.

Видеообзор. «Севилья» — «Осасуна». Испанская Примера 2022/2023. 23-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.