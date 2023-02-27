Игрок «Севильи» Фернандо в грубой форме оскорбил ассистента и главного судью матча
Поделиться
Главный арбитр матча 23-го тура чемпионата Испании между «Севильей» и «Осасуной» (2:3) Хуан Луис Пулидо Сантана объяснил, почему показал красную карточку полузащитнику домашней команды Фернандо, находившемуся на скамейке запасных.
«Фернандо был удалён за обращение к моему помощнику судьи: «ублюдок, ублюдок, сукин сын, тупица». Его пытались удерживать одноклубники, но он успел произнести следующее в мой адрес: «сукин сын, ты сукин сын», — приводит слова Сантаны из послематчевого рапорта Marca.
В ближайшее время Фернандо вынесут наказание, но с большой долей вероятности дисквалификация не ограничится одним матчем.
Видеообзор. «Севилья» — «Осасуна». Испанская Примера 2022/2023. 23-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Комментарии
- 27 февраля 2023
-
12:58
-
12:47
-
12:45
-
12:34
-
12:32
-
12:29
-
12:15
-
12:14
-
12:09
-
11:56
-
11:52
-
11:40
-
11:32
-
11:27
-
11:17
-
11:12
-
11:01
-
10:59
-
10:44
-
10:42
-
10:33
-
10:24
-
10:23
-
10:19
-
10:10
-
10:04
-
10:01
-
09:52
-
09:36
-
09:30
-
09:29
-
09:21
-
09:14
-
09:09
-
09:06
Партнерский контент