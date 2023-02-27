«В наше время может произойти что угодно». Карпин — о товарищеском матче с Ираном
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал новость о договорённости о проведении товарищеского матча с национальной командой Ирана.
«Никак не отреагировал на новость о договорённости о проведении матча с Ираном. Мы же знали о том, что разговоры идут, что, скорее всего, будет игра. Но пока это ещё не точно. Заранее я бы ничему не радовался. В нынешнее время произойти может всё что угодно. Тем более ещё не всё досогласовано.
Где бы хотели сыграть? Да где угодно. Конечно, в России, при своих болельщиках. В идеале это «Лужники». Но мы же не в идеальном мире живём, так?» — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
Ранее в РФС сообщили о планах провести товарищеский матч с Ираном в столице страны, Тегеране, 27 марта.
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