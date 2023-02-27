«Мы устали от этого». Гендиректор «Атлетико» — о судейских решениях в пользу «Реала»

Генеральный директор мадридского «Атлетико» Мигель Анхель Хиль выразил крайнее недовольство работой судей во время матча с «Реалом» в испанской Примере (1:1).

«Я уже говорил это несколько недель назад и повторю сейчас слово в слово. Вчера произошло то же самое. Мы всегда страдаем в матчах с этой командой из-за давления, которое оказывают на арбитров. Не должно быть такого, чтобы они не могли удалить одного из их игроков, даже если фол был очевидным, хотя, к сожалению, это вошло у судей в привычку с годами. Я не пытаюсь оправдать результат, я просто говорю о том, как мы устали от этого», — приводит слова Хиля Marca.

На 64-й минуте матча «Реала» и «Атлетико» главный судья показал прямую красную карточку аргентинскому игроку «матрасников» Анхелю Корреа. Ранее стало известно, что «Атлетико» будет обжаловать данное решение арбитра.

Корреа («Атлетико М») получает красную за удар локтем

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.