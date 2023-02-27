Газзаев: ЦСКА — фаворит матча с «Краснодаром». «Быки» оставили удручающее впечатление

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался в преддверии ответного матча 1/4 финала Кубка России сезона-2022/2023, в котором армейцы встретятся с «Краснодаром». По мнению Газзаева, ЦСКА — явный фаворит этой пары, ведь «быки» оставили удручающее впечатление после первой встречи. Напомним, первый матч команд завершился разгромной победой армейцев (3:0).
«Учитывая, как ЦСКА разобрался в прошлой встрече, фаворит — армейцы. Не ожидаю ничего хорошего от «Краснодара». В первой встрече я ничего хорошего не увидел. Удручающее впечатление оставил «Краснодар». Надеюсь, что ЦСКА справится с соперником», — приводит слова Газзаева «Спорт-экспресс».
Ответный матч ЦСКА и «Краснодара» пройдет 28 февраля на стадионе «Арена Краснодар». Начало игры — в 19:30 мск.
- 27 февраля 2023
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