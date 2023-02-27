Видео: в Неаполе испекли шоколадные торты с печеньем в честь форварда «Наполи» Осимхена
Поделиться
В одной из кондитерских Неаполя решили отдать должное нигерийскому нападающему местного «Наполи» Виктору Осимхену, приготовив шоколадные торты в его честь.
Забавным фактом является то, что испечённые кондитерские изделия напоминают собой голову Осимхена: крошки печенья поверх шоколадного торта имитируют причёску нигерийского нападающего, а к каждому торту добавлена маска, подобная той, которую носил футболист во время восстановления после травмы.
24-летний Осимхен играет за «Наполи» с 2020 года. В текущем сезоне нигериец всерьёз претендует на победу в бомбардирской гонке чемпионата Италии, забив в 20 сыгранных матчах 19 голов. Осимхен опережает ближайшего преследователя на шесть забитых мячей.
Новость по темеОсимхен — о Дрогба: я очень удачно выбрал своего кумира
Комментарии
- 27 февраля 2023
-
14:31
-
14:30
-
14:24
-
14:15
-
14:07
-
14:06
-
14:00
-
13:59
-
13:58
-
13:56
-
13:50
-
13:31
-
13:30
-
13:28
-
13:25
-
13:15
-
13:02
-
12:58
-
12:47
-
12:45
-
12:34
-
12:32
-
12:29
-
12:15
-
12:14
-
12:09
-
11:56
-
11:52
-
11:40
-
11:32
-
11:27
-
11:17
-
11:12
-
11:01
-
10:59
Партнерский контент