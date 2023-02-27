Видео: в Неаполе испекли шоколадные торты с печеньем в честь форварда «Наполи» Осимхена

В одной из кондитерских Неаполя решили отдать должное нигерийскому нападающему местного «Наполи» Виктору Осимхену, приготовив шоколадные торты в его честь.

Забавным фактом является то, что испечённые кондитерские изделия напоминают собой голову Осимхена: крошки печенья поверх шоколадного торта имитируют причёску нигерийского нападающего, а к каждому торту добавлена маска, подобная той, которую носил футболист во время восстановления после травмы.

24-летний Осимхен играет за «Наполи» с 2020 года. В текущем сезоне нигериец всерьёз претендует на победу в бомбардирской гонке чемпионата Италии, забив в 20 сыгранных матчах 19 голов. Осимхен опережает ближайшего преследователя на шесть забитых мячей.