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Хасбик подколол Роналду в соцсетях. Пост набрал 20 млн просмотров за сутки

Хасбик подколол Роналду в соцсетях. Пост набрал 20 млн просмотров за сутки
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Блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, подколол в социальных сетях знаменитого футболиста Криштиану Роналду. Этот пост стал вирусным — за сутки он набрал около 20 млн просмотров.

Хасбик опубликовал совместную фотографию с Роналду и подписал её: «Месси всё равно лучше».

Фото: Скриншот из соцсетей Хасбика

Позже Хасбулла разместил ещё один пост на тему футбола. На этот раз он показал фотографию кружки, на которой он изображён вместе с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом. Хасбик добавил подпись «Холанд лучше всех».

Фото: Скриншот из соцсетей Хасбика

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в зимнее трансферное окно. Сезон-2022/2023 игрок начинал в «Манчестер Юнайтед», но позже покинул английский клуб из-за конфликта с руководством и тренером. За последние пять матчей португалец оформил два хет-трика и поучаствовал во всех 10 голах «Аль-Насра», записав на свой счёт восемь забитых мячей и две результативные передачи.

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