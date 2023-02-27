Евгений Алдонин оценил решение Александра Головина продлить контракт с «Монако»
Поделиться
Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин оценил решение полузащитника «Монако» Александра Головина продлить контракт с монегасками.
«Головин мог бы попробовать себя в «Боруссии», но по большому счёту всё правильно для себя сделал. Наверное, оценил все за и против. Как мне кажется, «Монако» и «Боруссия» на одной ступени по уровню и статусу.
Дальше всё будет зависеть от развития его карьеры. Сейчас Головин на хорошем счету в «Монако». Если говорить про условия для жизни, то в Монте-Карло покомфортнее, чем в Дортмунде. И погода лучше», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что 26-летний Головин продлит контракт с «Монако» до 2026 года.
Новость по темеАлександр Головин продлил контракт с «Монако» до лета 2026 года
Комментарии
- 27 февраля 2023
-
14:31
-
14:30
-
14:24
-
14:15
-
14:07
-
14:06
-
14:00
-
13:59
-
13:58
-
13:56
-
13:50
-
13:31
-
13:30
-
13:28
-
13:25
-
13:15
-
13:02
-
12:58
-
12:47
-
12:45
-
12:34
-
12:32
-
12:29
-
12:15
-
12:14
-
12:09
-
11:56
-
11:52
-
11:40
-
11:32
-
11:27
-
11:17
-
11:12
-
11:01
-
10:59
Партнерский контент