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Евгений Алдонин оценил решение Александра Головина продлить контракт с «Монако»

Евгений Алдонин оценил решение Александра Головина продлить контракт с «Монако»
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Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин оценил решение полузащитника «Монако» Александра Головина продлить контракт с монегасками.

«Головин мог бы попробовать себя в «Боруссии», но по большому счёту всё правильно для себя сделал. Наверное, оценил все за и против. Как мне кажется, «Монако» и «Боруссия» на одной ступени по уровню и статусу.

Дальше всё будет зависеть от развития его карьеры. Сейчас Головин на хорошем счету в «Монако». Если говорить про условия для жизни, то в Монте-Карло покомфортнее, чем в Дортмунде. И погода лучше», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что 26-летний Головин продлит контракт с «Монако» до 2026 года.

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