Евгений Алдонин оценил решение Александра Головина продлить контракт с «Монако»

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин оценил решение полузащитника «Монако» Александра Головина продлить контракт с монегасками.

«Головин мог бы попробовать себя в «Боруссии», но по большому счёту всё правильно для себя сделал. Наверное, оценил все за и против. Как мне кажется, «Монако» и «Боруссия» на одной ступени по уровню и статусу.

Дальше всё будет зависеть от развития его карьеры. Сейчас Головин на хорошем счету в «Монако». Если говорить про условия для жизни, то в Монте-Карло покомфортнее, чем в Дортмунде. И погода лучше», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что 26-летний Головин продлит контракт с «Монако» до 2026 года.