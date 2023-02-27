«Звезда» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка России

Сегодня, 27 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка России (Пути регионов), в котором встретятся «Звезда» и «Пари Нижний Новгород». Встреча пройдёт на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды объявили стартовые составы на матч:

«Звезда»: Мухин, Андреев, Выскребенцев, Евсютин, Каптилович, Коледин, Кудряшов, Орлов, Смирнов, Суконкин, Шитов.

Запасные: Пшеничников, Бровчук, Зюзин, Комбаров, Першин, Ходорченко, Шилов.

«Пари Нижний Новгород»: Гойло, Александров, Масоэро, Юлдошев, Севикян, Майга, Кротов, Михайлов, Каккоев, Стоцкий, Сулейманов.

Запасные: Нигматуллин, Берковский, Яковлев, Гоцук, Калинский, Глушаков, Корнюшин.