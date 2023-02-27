«От добра добра не ищут». Сёмин — о решении Головина продлить контракт с «Монако»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о продлении контракта полузащитника Александра Головина с французским «Монако».

«Считаю, что правильно поступил. Он играет постоянно, адаптировался, на хорошем счету там. У Саши хорошая пресса. От добра добра не ищут — наверное, потому и продлил», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

26-летний Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года, когда он перешёл в клуб французской Лиги 1 из московского ЦСКА. Всего за монегасков российский футболист сыграл 166 матчей во всех турнирах, отметившись в них 23 забитыми мячами и 32 результативными передачами. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Головин может перейти в дортмундскую «Боруссию».

В текущем сезоне Головин отметился шестью голами и семью результативными передачами в 35 играх.